Yolo approva piano al 2027: previsto EBITDA margin in crescita fino al 20%

Yolo Group

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, haYolo continuerà a operare attraverso ilfondato su: brokeraggio assicurativo in chiave digitale, con un modello distributivo integrato (canali phygital e digital) ed ampia gamma di prodotti realizzati in collaborazione con le compagnie partner; servizi per abilitare la distribuzione digitale di prodotti assicurativi in ottica B2B e white/co-label a beneficio di compagnie di assicurazione, banche e retailer (es. utilities e grande distribuzione).Il piano indicanel mercato italiano dell'insurtech: scale up delle partnership esistenti e accelerazione della conversione di una robusta pipeline di nuove collaborazioni; potenziamento e diversificazione dell'offerta di prodotti assicurativi; investimenti strategici in A.I., data analytics e tech operations.Nell'esercizio corrente, Yolo ha continuato il proprio percorso di crescita, sia pure con tassi inferiori a quelli del 2023, anno in cui i risultati sono stati alimentati dal consolidamento di AllianceInsay. Per la prima volta dalla nascita è previsto il conseguimento di uncon ricavi superiori a 10 milioni di euro.Il Piano Strategico 2025-2027 evidenzia una sostenuta crescita diorganici, previsti raggiungere un livello di oltre 15 milioni di euro nel 2025 e superiori a 30 milioni di euro nel 2027 (con un CAGR '24-'27 superiore al 40%), con redditività positiva e crescente. L'margin è previsto in crescita dal 5% (7% sui ricavi netti dei costi distributivi variabili) nel 2025 al 20% (oltre 30% sui ricavi netti dei costi distributivi variabili) nel 2027.Un contesto favorevole per ildell'industria insurtech e dei servizi di brokeraggio potrebbe ulteriormente sostenere e accelerare gli obiettivi di crescita e redditività del Piano anche valutando acquisizioni mirate o partnership. A tal fine, Yolo ha conferito aunper la valutazione di tutte le possibili opzioni strategiche per l'accelerazione della crescita della società.