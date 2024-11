Borse europee deboli. Bitcoin segna nuovi record

Nvidia

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

Saipem

Leonardo

Unipol

Nexi

Moncler

Stellantis

Iveco

MFE A

MFE B

Juventus

D'Amico

Ferragamo

OVS

(Teleborsa) -, delusi dacon un rallentamento delle aspettative di crescita dei ricavi, nonostante un trimestre oltre le attese L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,053. Tra le criptovalute, il bitcoin ha toccato un nuovo livello record . Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,76%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,07%, a 69,48 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +126 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,60%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,74% sul: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 35.132 punti.di Milano, troviamo(+1,03%),(+0,56%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,29%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,39%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,26%),(+5,05%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.