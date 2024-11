Milano volatile in seduta penalizzata da dati PMI Eurozona. Attesa per Moody's

Moody's

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Terna

Recordati

Snam

Unicredit

Banca MPS

Intesa Sanpaolo

Banca Popolare di Sondrio

OVS

Ferragamo

Cembre

Alerion Clean Power

Maire

MFE A

Safilo

Reply

(Teleborsa) -. Hanno deluso i dati PMI dell'Eurozona per il mese di novembre, con l'attività che è riscesa in contrazione per la seconda volta in tre mesi. Il nuovo calo della produzione è dovuto al declino dell'attività economica terziaria, che per la prima volta in dieci mesi ha raggiunto il manifatturiero in zona contrazione, che ha a sua volta segnato un tasso di calo accelerato.Ciò ha fatto scendere le quotazioni dell'euro (ai minimi degli ultimi due anni contro il dollaro) e diminuire i rendimenti dei titoli di Stato della zona euro, perché sono. Per quanto riguarda l'Italia, in serata arriverà il verdetto disul rating sovrano, attualmente "Baa3" con outlook stabile.Tra gli altri dati macro, la crescita dell'economia della è stata debole nel terzo trimestre del 2024 (+0,1% sequenziale), con dati rivisti al ribasso rispetto alla prima lettura, mentre hanno deluso le aspettative le vendite al dettaglio inper il mese di ottobre.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,61%. L', in aumento (+1,2%), raggiunge 2.701,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,49%.In salita lo, che arriva a quota +124 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,49%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,42%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,00%, e senza slancio, che negozia con un +0,16%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 33.293 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 35.442 punti. Poco sopra la parità il(+0,31%); senza direzione il(+0,19%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,03%),(+2,37%),(+1,97%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,52%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,24%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,24%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,86%.del FTSE MidCap,(+3,97%),(+3,29%),(+2,71%) e(+2,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,49%.