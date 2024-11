Piazza Affari in rosso con gli altri Listini europei: pesano minacce dazi

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Brunello Cucinelli

Saipem

Moncler

Stellantis

Pirelli

Interpump

Ferrari

Digital Value

El.En

Alerion Clean Power

Ferragamo

Ariston Holding

MFE B

LU-VE Group

MFE A

(Teleborsa) -, insieme alle altre Borse di Eurolandia, per il. Il Presidente eletto ha annunciato che aggiungerà dati per un ulteriore 10% sui prodotti importati dallae dazi fino al 25% sull'import da. L'annuncio dato tramite i suoi social ha già avuto già impatti sui mercati asiatici e sulle valute dei Paesi coinvolti, provocando unPomeriggio non sono attesi particolari dati macroeconomici, eccetto un dato sul mercato immobiliare (S&P case-Shiller), ma si guarda questa sera alla pubblicazione delleL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,051. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,94%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.tentenna, che cede lo 0,32%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,29%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,25%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,45%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 35.448 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,32%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 3,07%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,21%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,15%.avanza dell'1,86%.La peggiore si conferma, che registra un -4,45%.Sensibili perdite anche per, in calo del 4,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.In rosso, che soffre un calo dell'1,46%.del FTSE MidCap,(+2,82%),(+2,68%),(+2,01%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,22%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,24%.