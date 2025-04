Piazza Affari in ribasso con effetto dazi. Girano in verde Stellantis e Iveco

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Stellantis

Iveco

Saipem

Recordati

ENI

A2A

Anima Holding

GVS

MFE A

Maire

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, dopo che i cosiddetti dazi "reciproci" imposti dal presidente statunitense Donald Trump per decine di stati sono entrati in vigore oggi, tra cui anche quello del 104% sui beni cinesi, con Pechino che stamattina ha pubblicato un Libro Bianco dicendo che "non ci sono vincitori in una guerra commerciale e non c'è via d'uscita per il protezionismo"., dopo che quelli del Treasury a 10 anni sono aumentati da un minimo del 3,86% di venerdì scorso a un massimo del 4,46% questa mattina. Pesano le voci sulla vendita di asset statunitensi da parte della Cina, la liquidazione del cosiddetto "basis trade" e la debole domanda all'asta dei titoli del Tesoro a 3 anni di ieri. "La narrativa più preoccupante di recente è l'idea di quello che chiamiamo un rischio "sell America Inc.", hanno scritto gli analisti di ING.Sul fronte della, la Reserve Bank of New Zealand ha abbassato il tasso di riferimento al 3,50% (precedente al 3,75%), come ampiamente previsto. Intanto, sale l'attesa per la riunione della Banca centrale europea (BCE) di giovedì prossimo, da cui gli investitori si aspettano un taglio di 25 punti base.(Paesi Bassi) ha detto che "con il passare del tempo, siamo costretti a constatare che una guerra commerciale è uno shock negativo per l'offerta. È uno shock stagflattivo";(Spagna) ha detto che Francoforte dovrà valutare un nuovo scenario sull'impatto dei dazi USA sull'inflazione.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,62%. Deciso balzo in alto dell'(+1,93%), che raggiunge 3.040,2 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-3,07%), che ha toccato 57,75 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +125 punti base, con un incremento di 5 punti base, con ilpari al 3,82%.pesante, che segna una discesa di ben -2,3 punti percentuali, seduta negativa per, che scende del 2,14%, e sensibili perdite per, in calo del 2,10%.A picco, con ilche accusa un ribasso dell'1,85%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 35.091 punti, in forte calo dell'1,85%. Depresso il(-1,91%); sulla stessa linea, in netto peggioramento il(-1,93%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 2,54%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,89%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,19%. In apnea, che arretra del 4,35%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,62%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,61%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +1,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,47%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,06%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,87%. Scende, con un ribasso del 3,82%.