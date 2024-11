Wall Street contrastata dopo i nuovi massimi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile in avvio la borsa di Wall Street, dopo aver chiuso ieri in territorio positivo, con Dow Jones e S&P500 su nuovi massimi. Domani la piazza americana rimarrà chiusa per il Thanksgiving.Sulle prime rilevazioni, ilviaggia sui livelli della vigilia a 44.942 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.012 punti. Leggermente negativo il(-0,53%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,27%).Sul fronte macroeconomico, ilè stato confermato in aumento del 2,8%, nel terzo trimestre, in linea con le attese degli analisti. Nel periodo, anche l'è stata confermata all'1,5%, in linea con la prima lettura, dopo il 2,5% del trimestre precedente, quello sul PCE "core" al 2,1%, contro il 2,2% delle attese e della prima lettura, dopo il 2,8% dei tre mesi precedenti. Dal mercato del lavoro, lesono calate di 2mila unità, portandosi a quota 213.000, minimo da sette mesi.