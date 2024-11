Tutti positivi i Mercati europei, senza faro Wall Street

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Oggi i mercati azionari del Vecchio Continente non avranno spunti da Wall Street che rimarrà chiusa per il giorno del Ringraziamento.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.637,7 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,28 dollari per barile, in calo dello 0,64%.Sulla parità lo, che rimane a quota +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%.composta, che cresce dello 0,62%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,59%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,5%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 35.407 punti.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,67%.In luce, con un ampio progresso dell'1,86%.avanza dell'1,00%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,99%.del FTSE MidCap,(+2,58%),(+1,70%),(+1,51%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,63%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%.