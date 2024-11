Unicredit, numero esuberi Banco BPM è "pura congettura"

Banco Bpm

Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) -. E' quanto affermato da una fonte di, in relazione all', Giuseppe Castagna, in una lettera ai 20mila dipendenti del gruppo, in cui avrebbe quantificatoa seguito della possibile integrazione con Unicredit."Speculare su tali dettagli in questa fase è solo. UniCredit - si sottolinea - ha unanel proteggere e investire nella sua rete e nelle sue filiali, così come nella, del loro sviluppo e della loro formazione,attraverso programmi di reskilling e redeployment, grazie a un continuo, positivo e costruttivo dialogo con tutte le Organizzazioni Sindacali, che ha permesso sempre di raggiungere accordi che prevedono l'utilizzo di".