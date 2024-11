Borsa Milano apre debole con le altre borse europee: focus su dati inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Dopo il rimbalzo di ieri,, risentendo anche dell'assenza di Wall Street, che oggi riaprirà per una seduta ridotta e con pochissimi scambi., mentre in Europa, ilè risultato in crescita in linea con le atteseè crescita meno del previsto. Attesi più tardi anche i dati dell'L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.659 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,61%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +123 punti base, aumentando di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,33%.senza slancio, che negozia con un -0,07%,è stabile, riportando un moderato -0,01%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,02%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.202 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.379 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,14%); guadagni frazionali per il(+0,26%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,81%),(+0,72%),(+0,68%) e(+0,56%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,44%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,00%),(+1,36%),(+0,69%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.