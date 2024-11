Sciopero, Cgil-Uil: adesione superiore al 70%

(Teleborsa) - Cgil e Uil hanno comunicato che l'odierno è stata di oltre il 70%, mezzo milione le persone che sono scese in piazza nelle più di 43 manifestazioni in tutta Italia. "Sciopero riuscito. Il mondo del lavoro ha abbracciato le ragioni della nostra mobilitazione", hanno commentato i sindacati.Risultati considerati positivi in tutti i comparti. Dal(85% Ducati di Bologna; 75% Brembo di Bergamo e Acciaierie Italia di Genova; 79% Ariston di Ancona; 85% Marcegaglia di Mantova; 74% Bosch di Bari; 90% Electrolux di Pordenone; 95% Ast di Terni) all'(100% all'Heineken di Taranto, alla Sammontana di Firenze e alla Citterio di Parma; 85% alla Orogel surgelati di Forlì Cesena, alla Ferrarelle in Valle Camonica), passando per il, lae il(95% Isab di Siracusa; 90% Pirelli di Settimo Torinese; 90% Loro Piana di Vercelli).Dal settore(90% Italcementi di Brescia; 100% alla D'Agostino Costruzioni, cantiere anello ferroviario di Palermo, 75% Poltrona Frau di Macerata) al(85% Coop e IperCoop della Liguria e al Carrefour di Carugate, 90% all'Ikea di Genova).Neipunte del 100%, come negli(Camst, Vivenda, Autentica, Ladisa). Nei, fanno sapere le sigle, si toccano punte del 100% in alcuni settori, come quello portuale con la compagnia portuale di Ravenna. Neladesione fino all'80% nel personale dei traghetti in Sicilia di Caronte&Tourist e Liberty Lines.Adesioni altissime nei, sia diretti che indiretti: 80% Amazon indiretti e 90% in Dhl nel Lazio e in Ups in Lombardia. Neladesioni alte a Torino e a Cagliari, con una media del 70%.Chiuse Linea 1 e 6 e la Funicolare centrale a, la linea M3 ae cancellazioni di bus in molte città. Molto bene anche il, con cancellazioni di più di 100 voli di Ita Airways e alcune cancellazioni all'aeroporto di Bologna e negli scali della Sardegna.