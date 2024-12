TIM, offerta vincolante su Sparkle prorogata al 16 dicembre

(Teleborsa) - E' stato fissato al 16 dicembre il termine ultimo per l' offerta vincolante su Sparkle . Lo ha deciso il CdA di TIM riunitosi venerdì sotto la presidenza di Alberta Figari.La società - si legge nella nota - "ha preso atto dello stato avanzato delle negoziazioni in corso con il(MEF) eper l'acquisto di TI Sparkle" ed "ha acconsentito alla richiesta di questi ultimi di prorogare al 16 dicembre 2024 il termine per il ricevimento di una offerta vincolante".I primi giorni di ottobre, il MEF e Retelit, controllata italiana del fondo Asterion, avevano presentato a TIM un'offerta non vincolante per Sparkle. L'offerta valutava l'asset circa 700 milioni di euro di EV ed era valida fino al 15 ottobre. Successivamente il CdA di TIM aveva dato tempo fino al 30 novembre per la presentazione di una proposta vincolante.