UniCredit prende atto dell'esercizio di Trasparenza nell'UE del 2024

UniCredit

(Teleborsa) -hadegli annunci resi oggi dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e dalla Banca Centrale Europea (BCE) in riferimento alle informazioni dell', sulla base di quanto deciso dal Consiglio di Vigilanza dell'EBA.Il Consiglio di vigilanza dell'EBA ha approvato l'esercizio di trasparenza del 2024, che dal 2016 viene effettuato con frequenza annuale e pubblicato contemporaneamente al Risk Assessment Report (RAR). L'esercizio annuale di trasparenza sarà basato esclusivamente sui dati COREP/FINREP al fine die successivamente inviati per una verifica alle banche e alle autorità di vigilanza. Le banche hanno avuto la possibilità di correggere eventuali errori identificati e sottoporre quindi i dati corretti tramite i consueti canali per le segnalazioni, e aggiungere informazioni specifiche come richiesto per chiarire ulteriormente i dati. L'esercizio del 2024 utilizza le date di riferimento del 30 settembre e 31 dicembre 2023, del 30 marzo e 30 giugno 2024.