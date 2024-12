I titoli tech guidano la crescita di Tokyo e Seul, le mosse Usa frenano il mercato cinese

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dell'1,91%, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,28%.guidano la buona performance giapponese e sudcoreana, mentre le nuove restrizioni americane sui produttori di chip frenano il. Resta alta quindi l'attenzione sulle prime mosse diuna volta tornato alla Casa Bianca, dopo le promesse in campagna elettorale di imporre tariffe aggiuntive sui beni cinesi e dopo che negli scorsi giorni ha minacciato di imporre sanzioni anche sul gruppo dei Paesi del BRICS.In moderato rialzo(+0,81%); come pure, in netto miglioramento(+1,86%).In denaro(+0,61%); con analoga direzione, leggermente positivo(+0,57%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,23%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,15%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%.Il rendimento per l'è pari 1,08%, mentre il rendimento deltratta 2,03%.