Piazza Affari in rally con le banche

(Teleborsa) -, che fa meglio della buona performance degli euro listini, dove spicca il settore bancario: mentre si continua a guardare all'M&A, con gli analisti che si aspettano un rilancio di UniCredit su Banco BPM, le banche d'affari Deutsche Bank e Jefferies hanno incrementato i target price sulla maggior parte dei titoli del comparto. Sotto la lente anche il lusso, dopo che ieri sera Salvatore Ferragamo ha annunciato svalutazioni fra 70-90 milioni di euro nel bilancio 2024 (senza esborso di cassa) e che stamattina gli analisti di UBS hanno rivisto le raccomandazioni sul comparto europeo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,052. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,76%), che raggiunge 70,05 dollari per barile: gli operatori sono concentrati sulla riunione dell'Opec+, che si terrà questa settimana, dove si prevede un'estensione dei tagli alla produzione fino ad aprile.Lieve peggioramento dello, che sale a +119 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,24%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,56%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,26%, osservata speciale, con il governo di Michel Barnier che traballa. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,03% sul, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 35.993 punti.Il controvalore del 3/12/2024 degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,81 miliardi di euro, con una variazione dello 0,47%, rispetto ai precedenti 2,82 miliardi.di Milano, troviamo(+7,03%),(+2,83%),(+2,09%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,79%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.di Milano,(+7,08%),(+4,42%),(+3,74%) e(+3,33%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,60%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,57%.