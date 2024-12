Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa grazie alle banche

UniCredit

(Teleborsa) -. A Piazza Affari spicca il settore: mentre si continua a guardare all'M&A, con gli analisti che si aspettano un rilancio disu, le banche d'affarihanno incrementato i target price sulla maggior parte dei titoli del comparto. Sotto la lente anche il, dopo che ieri seraha annunciato svalutazioni fra 70-90 milioni di euro nel bilancio 2024 (senza esborso di cassa) e che stamattina gli analisti di UBS hanno rivisto le raccomandazioni sul comparto europeo.Resta alta l'attenzione sulla: ieri il primo ministro Michel Barnier ha forzato l'approvazione di una parte del bilancio per il 2025 ricorrendo all'articolo 49,3 della Costituzione, che consente al Governo di approvare un testo di legge in materia finanziaria senza passare da una votazione parlamentare. Ciò ha spinto il Rassemblement National e l'alleanza di sinistra del Nuovo Fronte Popolare a presentare due mozioni di sfiducia contro il Governo. Iled è piuttosto probabile che passi.Oggi non sono stati diffusirilevanti in Europa, mentre negli Stati Uniti saranno rese note le, attese in leggero aumento rispetto a settembre. Il mercato guarda ai dati macro per avere indicazioni sulla prossima riunione della Fed; "al momento propendo per sostenere un taglio del tasso di riferimento alla nostra riunione di dicembre", ha detto ieri sera , membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,052. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.641,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 69,08 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +121 punti base, con un incremento di 4 punti base, con ilpari al 3,25%.resta vicino alla parità(+0,2%), si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,73%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,35%.Segno più per il, con ilin aumento dell'1,16%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,12% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 36.038 punti. Poco sopra la parità il(+0,58%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,53%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,80%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,61%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,30%. Buona performance per, che cresce dell'1,81%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,60%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,21%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,06%.di Milano,(+6,21%),(+4,66%),(+3,14%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.scende del 2,68%. Calo deciso per, che segna un -2,27%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.