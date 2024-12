Borse caute in attesa Job Report USA. A Piazza Affari brilla Moncler

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Moncler

Stellantis

Campari

Banco BPM

Tenaris

BPER

DiaSorin

Unipol

Digital Value

Safilo

Ferragamo

Danieli

Mondadori

Cementir

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, in attesa dei dati sul lavoro americano: le previsioni puntano su un aumento di 200.000 posti di lavoro, a novembre, in ripresa rispetto al debole aumento di 12.000 di ottobre. Il tasso di disoccupazione è stimato in salita al 4,2% dal 4,1%.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,058. Bitcoin tira il fiato dopo i record oltre 100.000 dollari e viaggia sotto quota 98.000. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 67,62 dollari per barile, con un calo dello 0,99%, all'indomani della decisione dei paesi esportatori di greggio che ieri nel corso del vertice Opec + hanno prorogato di altri 3 mesi le restrizioni all'offerta per sostenere le quotazioni.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +106 punti base, con un forte calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,19%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, eavanza dell'1,20%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,54% a 34.812 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 28 del mese scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 37.020 punti.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 5,00%, in attesa insieme al , . Il gruppo guidato da Remo Ruffini trova assist anche da un report di Goldman Sachs che ha alzato il giudizio a "buy" e dall'annuncio di un nuovo store a Londra, nell’iconica New Bond Street.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,36%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,13%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,92%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,40%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,75%.Tra i(+6,37%),(+3,08%),(+2,70%) e(+2,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,88%.