Wall Street in leggero rialzo con buste paga che sostengono taglio della Fed

(Teleborsa) -, dopo che i dati del Bureau of Labour Statistics statunitense hanno indicato un aumento maggiore delle attese nei posti di lavoro nei settori non agricoli,di interesse questo mese.Scendendo nei dettagli, il rapporto ha mostrato che lesono aumentate di 227.000 a novembre 2024, rispetto alle attese di un aumento di 202 mila; la lettura di ottobre è stata rivista al rialzo a 36.000 da 12.000. Inoltre, ilsi è attestato al 4,2% a novembre, in linea le attese e dopo il 4,1% del mese prima.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono ora unanella riunione di questi mese (rispetto al 70% di ieri e al 66% di una settimana fa).Proseguono intanto leper il prossimo anno. BofA ha affermato che c'è un alto rischio di "overshoot" all'inizio del 2025 se l'S&P 500 si avvicina a 6.666 punti, circa il 10% in più rispetto ai livelli attuali.si è detta ottimista sulle azioni statunitensi nel 2025, prevedendo un aumento del 10% nell'indice S&P 500, che raggiungerà quota 6.700 entro la fine dell'anno.Tra chi ha diffuso lanelle ultime ore,hanno migliorato le previsioni.Guardando ai principali indici della Borsa di New York, ilche si attesta a 44.854 punti (+0,20%), mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 6.090 punti. Guadagni frazionali per il(+0,3%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,21%)