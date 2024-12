Mercati europei contrastati in avvio di settimana. Piazza Affari in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiudono in ordine sparso con i mercati periferici che arretrano e performance positive per Parigi e Londra. Sul fronte macroeconomico, ila dicembre ai minimi di oltre un anno, con la Germania che continua a pesare sul Vecchio Continente, secondo quanto emerso dall'indice Sentix. Sale l'attesa per la, con il mercato che scommette su un nuovo taglio al costo del denaro di 25 punti base, l'ultimo del 2024.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,058. L', in aumento (+1,39%), raggiunge 2.669,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,25%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +105 punti base, con un calo di 11 punti base, con ilche si posiziona al 3,18%.piatta, che tiene la parità, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,52%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,72%.Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,55%, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette guadagni consecutivi, iniziata il 28 del mese scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 36.773 punti. Senza direzione il(-0,12%); poco sopra la parità il(+0,22%).A Piazza Affari il cnell'ultima seduta è stato pari a 2,63 miliardi di euro, in calo del 9,00%, rispetto ai 2,89 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,51 miliardi di azioni, rispetto ai 0,56 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,15%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,24%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,24%. In luce, con un ampio progresso del 2,01%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,77%. Seduta negativa per, che scende del 4,19%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,26%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,86%.Tra i(+6,70%),(+6,37%),(+4,04%) e(+3,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,55%.scende del 2,41%. Calo deciso per, che segna un -1,99%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,95%.