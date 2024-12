In positivo Tokyo, ottimismo cinese guida i mercati asiatici

Tokyo

(Teleborsa) - A, il(+0,37%) è sostanzialmente stabile, mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,09%.Giornata sostanzialmente positiva per le borse asiatiche, con il mercato cinese guidato dall'ottimismo generato dall'annuncio di ulterioriannunciate da Pechino. In particolare, il governo cinese si è impegnata ad attuare azioni più proattive. Ottimo impatto ha avuto anche la decisione del Politburo di ieri di adottaremoderatamente più accomodanti per il 2025.Sempre in tema di, lacome previsto ha mantenuto stabili i. Attenzione rivolta ora sui dati sull'attesi per la giornata di domani.Sulsi segnala l'annuncio da parte cinese di un nuovo incremento del saldo della bilancia commerciale a novembre, in surplus per 97,44 miliardi di dollari rispetto all'avanzo di 95,27 miliardi precedente. Superate le attese del mercato che erano per un saldo di 94 miliardi. Le esportazioni sono salite del 6,7% su base annua, dopo il +12,7% registrato a ottobre, mentre le importazioni sono calate del 3,9% (dopo il -2,3% del mese precedente), in controtendenza rispetto al +0,3% atteso dagli analisti.La scia cinese ha permesso all'area anche di superare il debole lead-in di, zavorrata dal calo delle azioni tech.In moderato rialzo(+0,14%); come pure, effervescente(+2,43%).Poco sopra la parità, che mostra un rialzo dello 0,09%; con analoga direzione, leggermente negativo(-0,43%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 9 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,09%.Il rendimento dell'scambia 1,07%, mentre il rendimento per ilè pari 1,89%.