Hong Kong guida i ribassi sulle Borse asiatiche, male il tech

(Teleborsa) -con la persistente incertezza sui dazi commerciali statunitensi, mentre i titoli tecnologici hanno subito un contraccolpo dall'annuncio del colosso dell'intelligenza artificiale Nvidia che i risultati del primo trimestre includeranno fino a circa 5,5 miliardi di dollari di oneri.Sul fronte macro, l'economia cinese è cresciuta del 5,4% nel primo trimestre, sopra le aspettative, mantenendo un forte slancio. Inoltre, le vendite al dettaglio a marzo sono aumentate del 5,9% su base annua, superando nettamente le stime degli analisti, mentre la produzione industriale è aumentata del 7,7% rispetto all'anno precedente, anche in questo caso meglio delle previsioni.Sessione da dimenticare per la Borsa di, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,54%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il mercato di, che continua la seduta al -1,76%.Pesante la Borsa di(-2,59%); sulla stessa tendenza, in discesa(-1,21%). Sui livelli della vigilia(-0,05%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia(-0,07%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,37%. Vigoroso rialzo per l', che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,06%. Prepotente rialzo per l', che mostra una salita bruciante del 4,81% sui valori precedenti.Il rendimento per l'è pari 1,33%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.