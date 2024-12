Borse europee caute alla vigilia della BCE

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Leonardo

Saipem

Amplifon

BPER

Tenaris

Banco BPM

Rai Way

Digital Value

OVS

Maire

Safilo

Ferragamo

Sesa

(Teleborsa) -, con gli investitori che aspettano i numeri sui prezzi al consumo statunitensi, del mese di novembre, per capire le prossime mosse dellache si riunirà la prossima settimana. Intanto, domani, giovedì, sarà la volta dellache dovrebbe annunciare un taglio dei tassi di 25 punti base. Restando in materia di politica monetaria, è attesa oggi pomeriggio la decisione dellada cui si stima un taglio di 50 punti base.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.694,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 68,74 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +111 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,19%.senza slancio, che negozia con un -0,05%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,31%, eè stabile, riportando un moderato -0,14%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.556 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.770 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,49%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,49%.Composta, che cresce di un modesto +1,05%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,79%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,38%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%.di Milano,(+1,93%),(+1,39%),(+1,29%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,86%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.Tentenna, che cede lo 0,78%.