Listini europei in rialzo, fa eccezione Madrid con tonfo Inditex

(Teleborsa) -, dopo che i dati sull'inflazione americana a novembre sono risultati in linea con le previsioni di consenso, rafforzando l'ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Fed di 25 punti base nella riunione prevista per la prossima settimana. Intanto, la Bank of Canada ha ridotto il suo tasso di riferimento di 50 punti base al 3,25%, centrando le attese degli analisti e tagliano il costo del denaro per il quinto meeting consecutivo., su cui pesa il tonfo didopo risultati dei 9 mesi inferiori alle attese di consenso.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,051. L', in aumento (+0,76%), raggiunge 2.714,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,90%.In salita lo, che arriva a quota +112 punti base, con un incremento di 5 punti base, con ilpari al 3,19%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,34%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, eavanza dello 0,39%.Ilmostra un guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,6%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.974 punti. In denaro il(+0,78%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+0,87%).Ilnella seduta dell'11/12/2024 è stato pari a 2,43 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,18 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,68 miliardi di azioni, rispetto ai 0,51 miliardi precedenti.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 3,06%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,96%. In luce, con un ampio progresso del 2,57%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,36%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,91%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.Al Top tra le azioni italiane a(+12,85%),(+5,96%),(+4,40%) e(+2,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,24%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,11%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%. Tentenna, che cede lo 0,92%.