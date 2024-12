BlackRock

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority () del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico,da parte di, il più grande asset manager al mondo, di Preqin, società britannica che fornisce dati, analisi e approfondimenti sugli asset alternativi.La scadenza per la CMA per annunciare la propria decisione se sottoporre la fusione a un'è il 12 febbraio 2025.