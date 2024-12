Debole il mercato americano. Occhi sulla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,22%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.041 punti. In moderato rialzo il(+0,4%); sui livelli della vigilia l'(-0,04%).Gli investitori puntano a un taglio di 25 punti base da parte della Banca centrale americana, nella prossima riunione, dopo gli ultimi rapporti sull’inflazione.Sul fronte societario, brilla Broadcom grazie alla trimestrale sopra le aspettative degli analisti.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,03%),(-1,03%) e(-0,56%).Tra i(+1,44%),(+1,24%),(+1,13%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,35%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,28%.Tra i(+19,73%),(+8,84%),(+3,25%) e(+2,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,64%.Sensibili perdite per, in calo del 4,11%.