Cimolai vede ricavi 2025 in ulteriore crescita a 360 milioni di euro

(Teleborsa) -, società friulana attiva nel settore delle strutture metalliche,dopo le difficoltà finanziarie degli ultimi anni, confermando l'andamento positivo del 2024 e delle previsioni per il 2025.mostrano: oltre 350 milioni di euro di ricavi nel 2024, in crescita del 20% sull'esercizio 2023, EBITDA oltre i 30 milioni di euro, superiore rispetto alle previsioni del Piano, utile netto di circa 13 milioni di euro, e posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, decisamente migliore di quanto previsto dal piano concordatario.Positive anche le, con stime di ricavi per circa 360 milioni di euro, EBITDA superiore ai 30 milioni di euro. Il portafoglio ordini, in crescita, si attesta a oltre 850 milioni di euro, garantisce la copertura dei volumi a budget per il 2025 e circa il 65% del 2026."Questi significativi e positivi risultati sono stati raggiunti dalla società grazie anche aiproduttiva e finanziaria lanciati nel corso del 2024", si legge in una nota."I risultati raggiunti rappresentano una conferma positiva che stiamo lavorando bene e con determinazione per consolidare la ripresa dell'azienda - ha detto ilcon obiettivi di crescita ambiziosi per il 2025 e il 2026".