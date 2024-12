Le banche tengono a galla Milano, Europa debole con occhi a banche centrali

UniCredit

Banco BPM

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Banca MPS

Banco BPM

Leonardo

DiaSorin

Amplifon

Inwit

Stellantis

Digital Value

Banca Ifis

Cementir

Comer Industries

Juventus

Sanlorenzo

Webuild

Carel Industries

(Teleborsa) -, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Adopo che venerdì seraha depositato presso CONSOB il documento dell'offerta di scambio su, che l'amministratore delegato Andrea Orcel ha definito "congrua" (anche se il titolo di Banco BPM ha chiuso venerdì a 7,846 euro, ben al di sopra dei 6,657 euro per azione offerti da UniCredit in base al rapporto di concambio dell'OPS).Gli investitori attendono intanto le decisioni delle banche centrali: mercoledì ladovrebbe abbassare i tassi d'interesse di 25 punti base, mentre giovedì ladovrebbe lasciarli invariati. Attese decisioni anche in Cina, Inghilterra, Svezia e Russia. Stamattina(BCE) ha detto che "l'attuale posizione politica è restrittiva. Ma se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base, la direzione di marcia è chiara e prevediamo di abbassare ulteriormente i tassi di interesse".Leggera crescita dell', che sale a quota 1,053. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 70,96 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +116 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,40%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%,è stabile, riportando un moderato -0,05%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,38%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,33%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 37.218 punti.In frazionale calo il(-0,52%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il(-0,48%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,83%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,65%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,63%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,36%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,00%. Calo deciso per, che segna un -1,86%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,44%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,98%),(+1,80%),(+1,08%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,85%. Tentenna, che cede l'1,43%.