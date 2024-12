Poco mossa la Borsa americana: Attesa per la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 43.788 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.078 punti. In denaro il(+1,31%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,59%).L'attenzione degli investitori concentrata sulle banche centrali. Mercoledì, 18 dicembre, la Fed dovrebbe abbassare i tassi d'interesse di 25 punti base e, il mercato, monitorerà le parole del presidente Jerome Powell, insieme al cosiddetto grafico “dot plot” sulle aspettative dei governatori per valutare la traiettoria di politica monetaria nel prossimo anno. Giovedì sarà la volta della Banca del Giappone che dovrebbe lasciare i tassi invariati. Attese decisioni di politica monetaria, anche in Cina, Inghilterra, Svezia e Russia.La scorsa settimana la BCE ha tagliato come previsto il costo del denaro e stamattina la presidente delll'Eurotower, Christine Lagarde, ha detto che "l'attuale posizione politica è restrittiva. Ma se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base, la direzione di marcia è chiara e prevediamo di abbassare ulteriormente i tassi di interesse".Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,78%),(+1,51%) e(+0,56%). Nel listino, i settori(-1,67%) e(-0,46%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+3,88%),(+2,51%),(+1,60%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,56%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,87%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,22%.(+7,66%),(+6,97%),(+4,84%) e(+4,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,39%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,53%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,14%.