Debole il mercato americano, dubbi su Fed con continua forza economia

Pfizer

Affirm Holdings

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo chee dell'economia statunitense, sollevando dubbi sull'azione della Federal Reserve nel nuovo anno.Lenegli Stati Uniti sono aumentate dello 0,7% su base mensile a novembre, sostenute da un'impennata negli acquisti di auto che ha mascherato una spesa più eterogenea altrove.Unda parte della Fedè praticamente scontato, ma la banca centrale potrebbe lasciare i tassi invaiati nella riunione di gennaio. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità dell'81% per tassi invariati a gennaio, contro il 72% di una settimana fa e il 54% di un mese fa.Tra le altre indicazioni macroeconomiche, lanegli Stati Uniti nel mese di novembre è risultata ancora in calo, contro attese per una crescita.Tra leha previsto un utile per il 2025 superiore alle aspettative di Wall Street, mentreha proposto un'offerta privata di obbligazioni senior convertibili per un valore di 750 milioni di dollari.Guardando aidi Wall Street, illima lo 0,39%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata il 5 di questo mese, di nove ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.047 punti. Poco sotto la parità il(-0,54%); con analoga direzione, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,50%.