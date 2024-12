Perdite a Wall Street prima della Fed, Dow Jones allunga striscia negativa

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 43.450 punti, con uno scarto percentuale dello 0,61%, proseguendo la serie di nove ribassi consecutivi, iniziata il 5 di questo mese; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 6.051 punti. Leggermente negativo il(-0,43%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,21%). Le vendite sono arrivate prima della decisione politica del Federal Open Market Committee, che dovrebbe attuare unNell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei(-0,90%),(-0,76%) e(-0,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,78%),(+1,36%),(+1,15%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,60%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,99%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,64%),(+2,82%),(+2,09%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,04%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,91%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,82%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,03%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -286 Mld $; preced. -266,8 Mld $)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,35 Mln unità; preced. 1,31 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,43 Mln unità; preced. 1,42 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,43 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 242K unità)14:30: PhillyFed (atteso 2,5 punti; preced. -5,5 punti).