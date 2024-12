Positiva Piazza Affari. Bene Unicredit dopo salita in Commerzbank

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,25%. Gli investitori attendono l'annuncio sui tassi di questa sera della Fed, da cui il mercato monetario si attende con certezza un taglio dei tassi di 25 punti base, mentre domani mattina si concluderanno gli incontri della BoJ e della BoE.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,23%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,41%), raggiunge 71,07 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +117 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,40%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,25%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.609 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 18/12/2024 risulta essere stato pari a 2,32 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,28%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,98 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,35 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,66 miliardi.di Milano, troviamo(+2,53%),(+1,40%),(+1,31%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,56%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,23%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,12%.del FTSE MidCap,(+3,08%),(+2,71%),(+2,61%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,59%.In apnea, che arretra del 4,18%.