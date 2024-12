A picco Wall Street dopo riduzione dei tagli Fed previsti per il 2025

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

finanziario

United Health

Intel

Amazon

American Express

Goldman Sachs

Tesla Motors

Zscaler

Atlassian

CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul terreno il 2,58%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da dieci cali consecutivi, in essere dal 5 di questo mese; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 5.872 punti, in forte calo del 2,95%. In netto peggioramento il(-3,6%); sulla stessa linea, pessimo l'(-2,93%).A far scattare le vendite sul mercato azionario è stato il fatto che la Federal Reserve ha. "Penso che i tagli effettivi che faremo l'anno prossimo non saranno dovuti a qualcosa che abbiamo scritto oggi. Reagiremo ai dati; questo è solo il senso generale di ciò che il comitato ritiene sia probabilmente appropriato", ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, quando gli è stato chiesto dei due tagli dei tassi di 25 punti base previsti per il 2025, in calo rispetto alla precedente previsione di quattro riduzioni.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,74%),(-3,16%) e(-3,03%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+2,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,72%. Seduta negativa per, che scende del 4,60%. Sensibili perdite per, in calo del 4,50%. In apnea, che arretra del 4,25%.per tutti i titoli tecnologici del Nasdaq 100.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -8,13%. Tonfo di, che mostra una caduta del 7,36%. Lettera su, che registra un importante calo del 7,26%. Scende, con un ribasso del 7,24%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 242K unità)14:30: PhillyFed (atteso 3 punti; preced. -5,5 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,09 Mln unità; preced. 3,96 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 3,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%).