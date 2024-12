Somec, nuove commesse in ambito glazing navale per oltre 65 milioni di euro

Somec

(Teleborsa) -, specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, ha ottenuto commesse per un valore complessivo di 65,5 milioni di euro, di cui 16 milioni in opzione, a beneficio della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili.I contratti, spiega una nota, sottoscritti con tre primari cantieri europei, situati rispettivamente in Finlandia, Germania e Italia, riguardano sette navi da crociera di nuova fattura, di cui due in opzione.In particolare, lasi occuperà della fornitura del sistema balcony chiavi in mano, del pacchetto serramenti e scorrevoli verticali delle cabine e delle vetrate nei ponti alti della prua con frangivento speciali. Inoltre, confermando l’aderenza ai più elevati standard in termini di innovazione e sostenibilità per il settore, fornirà serramenti scorrevoli di nuova concezione ad elevate prestazioni in termini di resistenza meccanica e isolamento termico.Laa partire da giugno 2027 fino alla metà del 2030.di tali ordini ricadrà tra il secondo semestre 2025 e il primo semestre 2029., sottolinea: "Queste importanti commesse, ottenute da cantieri di primaria rilevanza a livello continentale, confermano ancora una volta la fase di dinamismo che sta vivendo il mercato del settore crocieristico. Con questi contratti, nel solo ultimo trimestre dell’anno, il nostro Gruppo supera i 148 milioni di Euro di nuovi ordini per la realizzazione di molti progetti sfidanti e innovativi sia in ambito navale che civile. Ringrazio il team che tutti i giorni mette in campo grande competenza e si impegna per offrire soluzioni dagli elevati standard qualitativi e un servizio affidabile”.