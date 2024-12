Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 42.821 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.959 punti. Buona la prestazione del(+0,82%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,68%).La seduta è caratterizzata da volumi limitati per l'avvicinarsi delle festività natalizie. Domani, infatti, i mercati americani osserveranno un orario ridotto (le 19.00 in Italia) e, resteranno chiusi mercoledì, il giorno di Natale.In generale, la settimana è scarna dal punto di vista dei dati macroeconomici. Il dato più osservato di oggi, dopo la frenata annunciata dallasui tagli ai tassi di interesse, nel 2025, in misura minore di quanto previsto, è stato quello sullastatunitensi, che ha registrato un calo inatteso.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,23%),(+0,95%) e(+0,56%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,93%) e(-0,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,12%),(+1,38%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,52%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,19%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,07%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,90%),(+5,32%),(+5,15%) e(+3,57%).