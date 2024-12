Borse europee in rialzo. A Piazza Affari la maglia rosa in Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, avviandosi a terminare anche un anno piuttosto positivo, che la vede al terzo posto in UE per performance dopo i mercati tedesco e spagnolo. Una, caratterizzata da. Nel frattempo, Wall Street prosegue le contrattazioni in forte ribasso, con l'che flette dell'1,50%dopo aver fatto meglio la vigilia.Fra i pochi spunti di giornata a Piazza Affari, da segnalare, che avanza dell'8,8%, festeggiando ancora il closing con Apax annunciato la vigilia di Natale a borsa chiusa.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,042. Lieve calo dell', che scende a 2.617,4 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,05%.Torna a salire lo, attestandosi a +119 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,52%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e in luce, con un ampio progresso dell'1,00%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,25%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via il 19 di questo mese; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,24% rispetto alla chiusura di ieri.Buona la prestazione del(+1,05%); come pure, in rialzo il(+0,77%).di Milano, si segnala il recupero di(+2,22%) e(+2,06%).Bene anche(+2,06%) ed(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.del FTSE MidCap,(+4,04%),(+3,24%),(+3,14%) e(+2,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.