Mercati positivi, Milano resta alla finestra

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. Anche Wall Street sembra in preda al cattivo umore.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.600 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,81%, a 71,17 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge +113 punti base (-6 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,51%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,38%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,35%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 34.186 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 36.391 punti, sui livelli della vigilia.Ilnella seduta del 30/12/2024 a Piazza Affari è stato pari a 1,47 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,66 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,37 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,32 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,32%),(+1,42%),(+1,18%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,60%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,16%.Piccola perdita per, che scambia con un -1%.Tentenna, che cede lo 0,74%.Tra i(+2,42%),(+2,08%),(+1,56%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,21%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,50%.