Pescare Show 2025 debutta a Rimini

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Ilper gli appassionati e i professionisti del mondo della pesca., il salone dedicato alla pesca sportiva, alla nautica da diporto e alle attività outdoor, si prepara a fare il suo debutto assoluto a Rimini dal 7 al 9 febbraio 2025. Questo evento, organizzato da, risponde alla crescente domanda del settore e si presenta conrispetto alle passate edizioni. Ile metterà a disposizione una vasta area per le attività esperienziali, che includeranno anche le piscine esterne situate nel lato est del quartiere fieristico. Questa sarà un'occasione unica per vivere appieno una delle, esplorando novità di mercato, incontrando figure di spicco del settore e instaurando nuove e prestigiose collaborazioni.A Rimini, Pescare Show offrirà un programma denso di eventi, esperienze e opportunità. Tra le novità, spiccano le nuove partnership internazionali e nazionali che si aggiungono a quelle consolidate con realtà importanti come(Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee),(European Fly Fishing Association),e altre. Tra le nuove alleanze, segnaliamo la collaborazione con(International Game Fish Association), un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove pratiche di pesca responsabili ed etiche, e con Inside Fishing, che si occupa di manifestazioni di pesca sportiva con esche artificiali. Inoltre, ci saranno associazioni di riferimento come l’(Italian Fly Tiers Association) e, che si concentrano sulla promozione del Fly Tying e dello Spey Casting in Italia. Non mancheranno anche importanti collaborazioni con il, che vedrà Pescare Show comee nelle competizioni di pesca come ilL’evento vedrà anche la partecipazione di numerosi atleti e professionisti del mondo sportivo. Tra gli appuntamenti più attesi, ci saranno le, che si terranno l', con la partecipazione di oltre 300 atleti che hanno conquistato medaglie in competizioni internazionali. Con 318 medaglie totali, tra cui ben 50 d'oro, il riconoscimento sarà un omaggio ai successi ottenuti dalla Federazione nel corso del 2024. In questa occasione si svolgeranno anche le premiazioni del trofeo Amo d'Oro FIPO, che celebra i pescatori che si sono distinti nei campionati nazionali e internazionali.Pescare Show si prepara dunque a essere un, che coinvolgerà non solo i semplici appassionati ma anche le aziende e i professionisti del settore. Il salone non si limiterà alla parte espositiva con le ultime novità in termini di, ma avrà anche uno, con una particolare attenzione alla motoristica, all'elettronica e alle imbarcazioni da pesca. Inoltre, ci sarà una sezione dedicata ai viaggi da pesca, dove agenzie specializzate e lodge presenteranno le destinazioni più suggestive, sia in Italia che all’estero. Non mancheranno anche numerose attività nelle aree speciali, che includeranno dimostrazioni pratiche, esperienze immersive, talk e convegni con esperti, influencer e ambassador delle aziende.Pescare Show non si fermerà a Rimini: dopo il successo della prima edizione,, alla Mostra d'Oltremare, per la sua seconda edizione campana. Qui, l’evento occuperà una superficie ancora più ampia e si confermerà come punto di riferimento per tutti gli appassionati di pesca sportiva del Centro e Sud Italia. A Napoli, ci sarà una nuova area dedicata alla nautica da diporto per la pesca, con una selezione di novità di mercato, motoristica ed elettronica, oltre a tante altre novità come accessori, strumentazione, abbigliamento e aree per prove di lancio, dimostrazioni pratiche e incontri di formazione.Pescare Show si conferma così come un, offrendo una visione completa e coinvolgente del mondo della pesca sportiva, della nautica da diporto e delle attività outdoor.