Getty Images e Shutterstock annunciano fusione da 3,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) -hanno stipulato un, che si chiamerà Getty Images Holdings e continuerà a essere quotata al New York Stock Exchange con il simbolo "GETY".Come società combinata, Getty Images e Shutterstock offriranno unaa vantaggio dei clienti. Inoltre, si prevede che il profilo finanziario più solido della società combinata creerà una maggiore capacità di investimento e innovazione dei prodotti per i clienti in un ambiente in rapida evoluzione e altamente competitivo."L'annuncio di oggi è, sbloccando molteplici opportunità per rafforzare le nostre fondamenta finanziarie e investire nel futuro, tra cui il potenziamento delle nostre offerte di contenuti, l'espansione della copertura degli eventi e la fornitura di nuove tecnologie per servire meglio i nostri clienti", ha affermato Craig Peters, CEO di Getty Images."Prevediamo che la fusione produrrà valore per i clienti e gli azionisti di entrambe le aziende capitalizzando interessanti opportunità di crescita per guidare i ricavi combinati, accelerando l'innovazione dei prodotti, realizzando significative sinergie di costo e", ha affermato Paul Hennessy, CEO di Shutterstock.Su base pro forma 2024, la società combinata avrebbe il seguente profilo finanziario:compresi tra 1.979 milioni e 1.993 milioni di dollari, incluso il 46% dei ricavi da abbonamento;pre-sinergia compreso tra 569 milioni e 574 milioni di dollari; EBITDA rettificato pre-sinergia meno spese in conto capitale comprese tra 461 milioni e 466 milioni di dollari; leva finanziaria netta pre-sinergia di 3,0x EBITDA pro forma 2024 pre-sinergia.Alla chiusura, il. La società combinata avrà un Consiglio di amministrazione di undici membri, composto dal CEO di Getty Images Craig Peters, sei membri designati da Getty Images e quattro membri designati da Shutterstock, tra cui Paul Hennessy, CEO di Shutterstock. Il Presidente del Consiglio di amministrazione della società combinata sarà Mark Getty, attualmente Presidente di Getty Images.In base ai termini dell'accordo, approvato all'unanimità dai board di entrambe le società, gli azionisti di Shutterstock al closinguna delle seguenti opzioni: 28,84870 dollari per azione in contanti per ogni azione ordinaria Shutterstock posseduta; 13,67237 azioni ordinarie Getty Images per ogni azione ordinaria Shutterstock posseduta; oppure un corrispettivo misto di 9,17 azioni ordinarie Getty Images più 9,50 dollari in contanti per ogni azione ordinaria Shutterstock posseduta.