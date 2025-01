In Italia +13% di transazioni e +9% di volume aggregato nel 2024

(Teleborsa) - Il 2024 si è chiuso confermando un solido trend nelle attività di investimento in Italia con un totale di, in. Il volume aggregato delle operazioni hasegnando un incremento del 9% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal report "" che analizza i trend di investimento e le operazioni di M&A annunciate in Italia, realizzato annualmente da EY.commenta: "Come dimostrato dai risultati emersi nel nostro report, si rileva une questo a dimostrazione che la leva transazionale rappresenti sempre più un’opportunità di crescita e trasformazione dei modelli di business. Dopo i primi tre trimestri dell’anno decisamente sottotono,, sia in termini di numero di operazioni che di volumi. Anche i megadeal sono cresciuti per numero, passando da 11 a 15, per un volume di investimento pari a circa 32,6 miliardi di euro nel 2024, in decrescita del 9% rispetto al 2023 mostrando una diminuzione della dimensione media dei grandi deal. Invece, il mid-market ha mostrato una tendenza positiva, con, in crescita di oltre il 35% rispetto al 2023. Si conferma anche il ruolo fondamentale dei fondi di Private Equity e infrastrutturali, che li ha visti coinvolti in 606 operazioni, pari a circa il 44% delle transazioni annunciati, in crescita rispetto al 2023. I numeri di mercato, sebbene solidi, non raccontano però la complessità del 2024, un anno caratterizzato da numerose operazioni interrotte o posticipate a causa di performance delle società target non in linea con le aspettative, condizioni di finanziamento non ancora ottimali e incertezze sullo scenario internazionale, in particolare per le aziende italiane con una forte propensione all’export".Per quanto riguarda i settori, non ci sono cambiamenti significativi rispetto allo scorso anno. I, insieme a Technology (13%) ed Energy&Utilities (10%). In leggera diminuzione la quota di operazioni assorbita dai settori Life Sciences e Financial Services, ma riteniamo che questo sia dovuto ad un’intensa attività di preparazione verso operazioni importanti previste per il 2025.L'attività di, con la Lombardia che ha avuto un significativo effetto trainante. I settori più attrattivi in questa regione sono stati il manifatturiero e industriale, il technology e il consumer. Nel Nord Est, invece, il settore industriale ha rappresentato il 42% delle operazioni, e nel Centro Italia i settori industriale, technology e consumer sono stati i più rilevanti.I fondi di, in particolare quelli internazionali, hanno continuato a essere protagonisti sul mercato italiano, consolidando il loro ruolo chiave nel rafforzamento e nello sviluppo delle aziende locali. Nel 2024, i fondi hanno rappresentato circa. Il valore totale delle acquisizioni da parte dei fondi di Private Equity ha raggiunto circa 30,4 miliardi di euro, in calo rispetto ai 38,5 miliardi di euro dello stesso periodo nel 2023. Questo decremento è principalmente dovuto a un maggiore focus sugli investimenti nel mid-market, con l’obiettivo di sostenere i trend di consolidamento. Sebbene il numero di operazioni di grande valore (megadeal) sia aumentato rispetto all’anno precedente, le, influenzando negativamente il valore complessivo del mercato. Al contrario,, indicando una crescente attività in questo segmento. Il settore industriale continua a essere il più interessante, seguito dal Consumer&Retail e dal Technology, che hanno visto un incremento nelle operazioni annunciate nel 2024.Nel 2024 le aziende italiane hanno annunciatoin aumento rispetto alle 261 del periodo precedente, con investimento di circa 14,3 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con la media storica degli anni precedenti. Questo trend conferma la capacità delle aziende italiane di agire in modo proattivo, ridefinendo i, riorganizzando gli approvvigionamenti di materie prime e prodotti, e affrontando nuove sfide tecnologiche. Stati Uniti (39 operazioni), Germania (33), Spagna (32), Francia (31) e Regno Unito (23) sono i primi cinque Paesi per numero di operazioni M&A da parte di aziende italiane.Le previsioni. La liquidità nel sistema resta elevata e si prevede un ulteriore incremento degli investimenti da parte dei fondi di Private Equity."Le aziende dovranno affrontare molteplici sfide.. Inoltre, ci sarà una riorganizzazione dei mercati di riferimento e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, che richiederanno servizi sempre più integrati tra tecnologia ed esperienza. Dovremo anche affrontare la riduzione della forza lavoro disponibile e l’aumento dei volumi di investimento in ricerca e sviluppo, impianti, macchinari e formazione del personale per affrontare la trasformazione in atto.La leva transazionale continuerà ad essere percepita come un elemento determinante della strategia di riposizionamento e sviluppo delle aziende. Tuttavia,per settori e filiere produttive, piuttosto che perseguire le tipiche attività di M&A, favorendo la coopetizione rispetto alla competizione. Inoltre, sta crescendo la consapevolezza di dover agire per semplificare i modelli di business, anche attraverso spin-off e cessioni, per ottenere le risorse da reinvestire nelle attività 'core'. Questi elementi, sommati all’aspettativa di una politica monetaria meno restrittiva, ci portano a prevedere un andamento dell’attività M&A molto vivace, con una crescita che potrebbe essere a doppia cifra a partire dalla seconda metà dell’anno.Diversi settori continueranno con il trend di consolidamento che abbiamo osservato anche nel corso dell’ultimo anno. Il settore industriale continuerà ad assorbire una quota rilevante della market share M&A in Italia, nonostante sia impattato dal calo della domanda in Europa. Le aziende italiane hanno dimostrato di saper differenziare la propria capacità di export e, unitamente alla necessità di investire in tecnologie e competenze, richiedono ulteriori risorse che possono spingere all’apertura del capitale a investitori finanziari o a consolidamenti.Anche il settoreper continuare gli investimenti funzionali alla riorganizzazione delle reti di vendita e alla ridefinizione dei mercati target. Inoltre, ci aspettiamo che il settore Energy, spinto dalla transizione energetica, continui ad attirare risorse, con un ruolo crescente del Private Equity anche in questo caso.. Tuttavia, i dati suggeriscono una ripresa significativa trainata dalle exit degli investitori finanziari. Il settore Tech manterrà una quota significativa, spinto dalle trasformazioni digitali in atto. Infine, il settore bancario e finanziario chiaramente sugli scudi per l’atteso completamento (in vari possibili scenari) dei consolidamenti avviati nel corso del 2024", conclude Marco Daviddi.