La settimana di Wall Street: i market mover

(Teleborsa) - Buon inizio si settimana e d'anno Wall Street, che attende una serie di spunti sulla politica economica e monetaria del nuovo anno. Nello specifico si guarda alle prospettive sulla futura politica dei dazi di Trump, in vista del suo prossimo insediamento, e sui dati del mercato del lavoro USA, che daranno indicazioni più precise sulle future mosse della Federal Reserve.Il mercato USA scommette innanzitutto su una. Secondo le indiscrezioni del Washington Post. il Presidente eletto starebbe valutando l'ipotesi di imporre, solo sulle importazioni critiche, come alluminio e rame, ma anche forniture mediche, materiali energetici, batterie, terre rare e pannelli fotovoltaici,del 10-20% su tutti i prodotti importati.Ma è anche vero chequesta indiscrezioni con un post sui social media, affermando che andrà avanti con politiche tariffarie rigide, in particolare verso alcuni Paesi come la Cina ed il Messico e Canada.Altro tema che domina i primi giorni dell'anno è laper il nuovo anno. Politica che, non solo sui dazi, ma anche sui altri temi economico-fiscali, posto che la sua impostazione è favorevole ad un allargamento del deficit, anche a costo di una. Per questo, l'anno sarà caratterizzato da una Fed più cauta, cheLe scelte della banca centrale saranno però condizionate anche dalla, altro parametro osservato in base al doppio mandato della Fed. I primi dati dell'anno arriveranno questo venerdì con il consueto rapporto mensile sull'occupazione, che in base alle attese prevalenti dovrebbe mostrare ladi lavoro nel mese di dicembre, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile al 4,2%.Qualcosa di più sulle prossime mosse della Federal Reserve si saprà anche da, in uscita mercoledì sera. Riunione durante la quale la Fed ha annunciato l'ultimo taglio dell'anno, pari a 25 punti base, anticipando una maggiore prudenza nel 2025.Le aspettative di inizio anno indicano una performance positiva per i mercati USA. “Nel 2025, prevediamo che l’S&P 500 registrerà un rialzo dell’11%, salendo a 6.500 entro la fine dell’anno. Ladei rendimenti", ha affermato un analista di Goldman Sachs.