Aeroporto di Torino, nel 2024 intercettati oltre 7 milioni di euro di valuta non dichiarata

(Teleborsa) - Presso l', nel corso del, i funzionari delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato oltre 261 passeggeri che tentavano die applicato oltre 72 mila euro di sanzioni. La normativa vigente stabilisce l'obbligo di dichiarare in dogana somme pari o superiori a 10.000 euro per i trasferimenti in entrata o in uscita dal territorio nazionale.La maggior parte dei trasgressori ha scelto di estinguere immediatamente la violazione attraverso il pagamento dellaprevista, usufruendo dell'istituto dell'oblazione. Tuttavia, per i passeggeri recidivi - già sanzionati in misura ridotta negli ultimi cinque anni - è stato applicato ilamministrativo di parte della valuta trasportata.Tali violazioni, apparentemente di natura amministrativa, possono, tra cui il riciclaggio di denaro e finanziamento di attività illecite, sottolinea la GDF.Attenzione ai flussi di denaro contante non dichiarato, contrasto ad antichi e nuovi fenomeni di contraffazione, vigilanza sull'introduzione illegale di TLE (tabacchi lavorati esteri), di stupefacenti e di farmaci nel territorio dello Stato costituiscono gli obiettivi dei controlli svolti nel corso dell'anno che hanno permesso di intercettare ulteriori 65 passeggeri che tentavano di introdurre, occultati nei bagagli a seguito,(17 passeggeri),risultati essere contraffatti (25 passeggeri). Per tutti si è proceduto con la contestazione immediata dell'illecito amministrativo e il sequestro amministrativo dei beni.