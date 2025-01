Fed, Waller: improbabile che dazi influenzino mia visione su politica monetaria

(Teleborsa) - "Dopo un periodo di rapida disinflazione nel 2022 e nel 2023, i progressi (sull'inflazione, ndr) sembrano essersi bloccati negli ultimi mesi del 2024. La nostra ultima lettura dell'inflazione delle spese per consumi personali (PCE) di base è del 2,8 percento per i 12 mesi terminati a novembre. È solo un po' in calo rispetto all'anno precedente, al 3,2 percento. Questo minimo ulteriore progresso ha portato a richieste di rallentare o interrompere la riduzione del tasso di riferimento. Tuttavia, credo chedel 2 percento nel medio termine e che". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ad un evento dell'OCSE a Parigi."Guardando più avanti, il conflitto geopolitico potrebbe aumentare i prezzi, come è successo a volte negli ultimi anni - ha spiegato - Inoltre, le proposte tariffarie sollevano la possibilità che una nuova fonte di pressione al rialzo sull'inflazione possa emergere nel prossimo anno. Le proiezioni dell'impatto economico di questi possibili cambiamenti di politica variano ampiamente.. Naturalmente, dobbiamo vedere quali politiche saranno attuate prima di poterne considerare seriamente gli effetti".Se le prospettive si evolveranno come da attese, Waller sosterrà il proseguimento del taglio del nostro tasso di riferimento nel 2025: "Il ritmo di tali tagli dipenderà da quanti progressi faremo sull'inflazione, evitando al contempo l'indebolimento del mercato del lavoro. Sulla base del più recente Riepilogo delle proiezioni economiche, la mediana del tasso di riferimento appropriato previsto dai decisori politici quest'anno implica due tagli da 25 punti base. Ma la gamma di opinioni è piuttosto ampia, da nessun taglio a un massimo di cinque tagli per i diversi partecipanti al FOMC. Come sempre, l'entità di un ulteriore allentamento dipenderà da ciò che i dati ci diranno sui progressi verso un'inflazione del 2 percento, ma il mio messaggio finale è che".