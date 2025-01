Superbonus, a novembre 2024 investimenti ammessi a detrazione scendono a 114,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il numero dellerelative al, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 30 novembre 2024 era complessivamente pari a 496.963 (erano 496.588 a fine ottobre). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Glia livello nazionale erano pari a circa, circa 900 milioni in meno rispetto a quelli registrati al 31 ottobre. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 123,5 miliardi, circa 300 milioni di euro in più rispetto alla fine del mese precedente.Complessivamente, al 30 novembre, si sono registrate 134.745 asseverazioni relative a, per un investimento di 79,9 miliardi, pari al 65,9% del valore complessivo ammesso a detrazione, 244.869 asseverazioni relative aper un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 24,3% dell'investimento complessivo, e 117.341 asseverazioni per lavori in(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,8% del totale).