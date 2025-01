Electra, 12 milioni euro da PNRR: 700 nuovi punti di ricarica ultraveloce

(Teleborsa) -, leader nella ricarica ultraveloce per veicoli elettrici, ha annunciato un. Questa iniziativa segna una svolta decisiva nell’espansione dell’infrastruttura per la mobilità elettrica nel Paese. L’azienda si posiziona tra i protagonisti dell’elettrificazione nazionale, beneficiando in modo significativo deiElectra si è aggiudicata. Inoltre, un finanziamento di 2,8 milioni di euro permetterà l’installazione di ulteriori 156 colonnine sulle strade urbane. Complessivamente, il piano prevede la realizzazione di 352 nuove infrastrutture, contribuendo a un incremento del 20% dei punti di ricarica ultraveloce attualmente presenti in Italia, pari a circa 3.600.Le nuove installazioni saranno distribuite su, con un focus particolare su regioni chiave come. Nel Sud, la Sicilia guiderà l’espansione con 21 nuove colonnine di ricarica ultraveloce. Questo progetto punta ad accelerare la transizione verso la mobilità elettrica e a consolidare la posizione di Electra come leader del settore."Siamo di fronte a un'accelerazione senza precedenti per l'infrastruttura di ricarica ultraveloce in Italia, un passo fondamentale per supportare la transizione verso una. Tuttavia, i tempi sono estremamente stretti: per rispettare la scadenza del 31 dicembre 2025 e sfruttare appieno i fondi assegnati, è essenziale che ogni attore coinvolto – dai fornitori di energia alle autorità comunali – lavori in modo tempestivo ed efficace. Solo con una collaborazione efficiente lungo tutta la catena possiamo garantire una completa realizzazione e attivazione di tutte le colonnine previste", spiega. "Abbiamo un’opportunità unica per dare una. È proprio su questo aspetto che dobbiamo concentrarci: per promuovere e facilitare la diffusione dell’auto elettrica, la priorità deve essere la costruzione di un’infrastruttura affidabile e capillare, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese".Gli hub supercharger che verranno realizzati da Electra con i fondi del PNRR sorgeranno in. Le infrastrutture saranno collocate su strade urbane ed extraurbane, ad esempio all’interno di stazioni di servizio e centri commerciali. L’obiettivo è garantire un’accessibilità capillare lungo le principali vie di grande scorrimento e alle porte delle grandi città, coprendo le arterie statali, regionali e provinciali più trafficate.A livello regionale, la distribuzione prevede l’installazione diconcentrandosi quindi sulle zone con la più alta densità di traffico. Il progetto siper garantire una distribuzione omogenea delle infrastrutture e per rafforzare le zone ad ora più sguarnite: se ne contano infattiElectra risulta essere il secondo operatore per quantità di risorse assegnate nel bando PNRR, con"In Electra, siamo riusciti a cogliere questa opportunità grazie ad un: una pianificazione strategica e la presenza di numerosi siti già contrattualizzati ci ha consentito infatti di rispondere rapidamente alla riapertura - imprevista - del bando del PNRR", sottolineaNel complesso, tuttavia,: dei 640 milioni di euro stanziati per le infrastrutture di ricarica, suddivisi tra 360 milioni per le stazioni extraurbane e 279 milioni per quelle urbane, ne sono stati assegnati solo 96 milioni. Questo si traduce in circa 3.800 colonnine di ricarica finanziate a livello nazionale, un dato ben lontano dalle oltre 18.000 preventivate."L’attivazione delle infrastrutture fissata per dicembre 2025, potrebbe aver disincentivato molte imprese ad aderire al bando; in aggiunta, la riapertura inaspettata ha colto di sorpresa molte aziende, che non sono riuscite a partecipare", aggiunge Sapora, evidenziando le sfide legate all'accesso ai finanziamenti per la transizione ecologica e le problematiche che ancora ostacolano molte aziende. "Il PNRR, inoltre, richiede unper poter beneficiare dei fondi, a fronte di un tasso di finanziamento non sempre sufficientemente elevato per rendere attrattivo l’investimento, soprattutto in alcune aree più isolate e con meno veicoli elettrici in circolazione: elementi che possono rappresentare ulteriori ostacoli per quelle aziende che non sono nelle condizioni di aggiornare il proprio business plan per rispettare questi requisiti".Gli hub supercharger di Electra sonoCollocati in aree strategiche come parcheggi di supermercati, centri commerciali, hotel, ristoranti e autogrill, permettono agli utenti di combinare la ricarica del veicolo con attività quotidiane come fare shopping o concedersi una pausa pranzo. Ogni stazione utilizza esclusivamente energia rinnovabile ed è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo un servizio continuo.L’esperienza utente è ottimizzata grazie a, che consente di localizzare e prenotare la colonnina di ricarica, offrendo stime su tempi e costi per eliminare le attese. Questo approccio rende il processo di ricarica non solo rapido, ma perfettamente integrato nella routine degli automobilisti.Ad oggi,Inoltre, sono stati contrattualizzatiper future installazioni.L’obiettivo di Electra è, creando un sistema sostenibile che beneficia sia gli utenti che i gestori delle strutture ospitanti. Questi ultimi possono monetizzare gli spazi messi a disposizione, mentre Electra si occupa di tutto: dall’acquisto dei materiali alle autorizzazioni amministrative, dalla progettazione all’installazione, fino alla manutenzione e al supporto clienti.