Colonnine ricarica: raggiunti 73.047 punti nel 2025

(Teleborsa) - Laper auto elettrichee fa meglio di Francia, Germania e Regno Unito, anche se. È quanto emerge dalla settima edizione dello studio “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia”, condotto dain collaborazione con, lanciato oggi a Rimini nell’ambito di KEY - The Energy Transition Expo.Nel 2025, si rileva la presenza diinstallati sul territorio nazionale, di cuie 2.775 installati solo nell’ultimo trimestre 2025. Assieme alle colonnine totalidei punti di: il 62% dei punti di ricarica messi a terra nel 2025 è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 47% di share registrato nel 2024., con 1.374 punti di ricarica (di cui il 62% con potenza superiore ai 150 kW), rispetto ai 1.087 di fine 2024, nonostante inella predisposizione e pubblicazione deida parte di concessionari,, che si sono riflessi nel mancato raggiungimento dei target previsti dal Regolamento europeo AFIR (centrati al 90%) e che potrebbero comportare l'avvio di una procedura d'infrazione.Guardando allaterritoriale, ilcon ildei punti di ricarica a uso pubblico complessivi, al Centro il 19% e al Sud il 22%. Lasi conferma laper punti di ricarica (15.836), davanti a Piemonte (6.981), Lazio (6.975), Veneto (6.700), Emilia-Romagna (5.927) e Campania (4.969). Tra le città,è quella che conta(3.973), davanti a Milano (3.375) e Napoli (2.277), rispettivamente in seconda e terza posizione. La classifica cambia però se consideriamo il numero di punti di ricarica per km quadrati di superficie, con Napoli sul gradino più alto del podio.L'aggiornamento dell’dei punti di ricarica geolocalizzati evidenzia che nel 95,6% del territorio nazionale è presente almeno un punto di ricarica in un raggio di 10 km, e nel 71,4% del territorio è presente almeno un punto di ricarica in un raggio di 5 km.Lo studio confronta infine icon 1 punto di ricarica a uso pubblico ogni 6 auto elettriche immatricolate, il Bel Paese si conferma(1 punto ogni 8,3 auto elettriche),(1 punto ogni 10,7 auto elettriche)(1 punto ogni 16,6 auto elettriche).“La notevole espansione della rete testimonia ancora una volta l’impegno degli operatori del settore, costretti a muoversi in un contesto a dir poco sfidante”, osserva il presidente di Motus-E,, individuando alcunequali il, con una quota di mercato pari a un terzo della media Ue, e le. Motus-E individuasu cui intervenire: riduzione dei costi di approvvigionamento, inte4rventi normativi e regolatori di semplificazione delle procedure, copertura totale delle reti autostradali, concessioni di suolo più lunghe, governance e pianificazione infrastrutturale.