Seduta cauta per le Borse europee con Wall Street chiusa. A Milano giù BPER

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Pirelli

Saipem

BPER

STMicroelectronics

Stellantis

Telecom Italia

Alerion Clean Power

Comer Industries

SOL

Mondadori

Lottomatica

Ferretti

Ariston Holding

Technoprobe

(Teleborsa) -e il mercato dei Treasury ad orario ridotto a causa della Giornata nazionale di lutto per l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter.Ieri sera i verbali della riunione delladel 17-18 dicembre hanno rivelato che "molti partecipanti" hanno visto la. Hanno citato diverse ragioni per questo, tra cui recenti dati di inflazione più elevati, attività economica resiliente e rischi di ribasso ridotti per il mercato del lavoro. Sono anche sorte preoccupazioni per potenziali cambiamenti nella politica commerciale e di immigrazione sotto la nuova amministrazione Trump.In Eurozona, il membro del Consiglio direttivo della BCE Francoisha affermato che Francoforte dovrebbefino a raggiungere un livello neutrale entro l'estate, purché l'inflazione si muova in linea con le proiezioni della banca centrale.Sul fronte macroeconomico, la rimbalzata più delle attese a novembre (su base mensile), mentre il surplus della bilancia commerciale tedesca è aumentato più delle previsioni nello stesso mese.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,03. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.663,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 73,24 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +115 punti base, con ilche si posiziona al 3,68%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,48%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,46%, scambiando a 37.124 punti. In lieve ribasso il(-0,41%); sui livelli della vigilia il(-0,2%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,35%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,97%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,55%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.scende dell'1,53%. Calo deciso per, che segna un -1,51%.di Milano,(+2,71%),(+1,92%),(+1,30%) e(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,96%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,42%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.