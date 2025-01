Borse europee deboli con disoccupazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Eurolandia, mentre i listini USA mostrano scambi in perdita, dopo che i dati americani hanno confermato la solidità del mercato del lavoro, indicando un possibile rallentamento della velocità dei tagli dei tassi di interesse da parte della Fed.Lieve calo dell', che scende a quota 1,023. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.694,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,65%.In forte calo lo, che raggiunge +120 punti base (-21 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,77%.tentenna, che cede lo 0,50%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,86%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,79%. Chiude poco sopra la linea di parità Piazza Affari, con ila +0,11%.Ilnella seduta del 10/01/2025 a Piazza Affari è stato pari a 2,96 miliardi di euro, con un incremento di ben 685 milioni di euro, pari al 30,14%, rispetto ai precedenti 2,27 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,61 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,43%),(+0,73%),(+0,67%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,98%.Scende, con un ribasso del 4,83%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,17%.di Milano,(+4,78%),(+1,40%),(+1,10%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,10%.