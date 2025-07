Mercati europei deboli, a Milano Stellantis in rosso dopo 1° semestre in perdita

Stellantis

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, in una seduta senza grandi spunti e, che in settimana entra nel vivo anche in Europa. Intanto, il colosso dell'automotiveha pubblicato i dati preliminari per il primo semestre che indicano una perdita netta di 2,3 miliardi di euro e un calo del 6% delle consegne a livello mondiale per il secondo trimestre.L'attenzione sarà rivolta anche alla. La banca, come ampiamente scontato dal mercato, dovrebbe tenere i tassi fermi al 2% ma potrebbe essere significativa la comunicazione che sceglierà Lagarde, a pochi giorni dalla scadenza del primo agosto per le tariffe statunitensi e le contromisure europee che potrebbero alterare il sentiero d'inflazione.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Lieve aumento dell', che sale a 3.363,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 67,25 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +86 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,41%.poco mosso, che mostra un -0,19%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,09%, e discesa modesta per, che cede un -0,5%.Segno meno per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,90%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,85%, continuando la seduta a 42.494 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,26%; poco sopra la parità il(+0,42%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,15%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,16%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,89%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,69%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,65%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,88%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,75%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.di Milano,(+4,41%),(+4,29%),(+2,28%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,17%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.