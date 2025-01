Next Geosolutions Europe si aggiudica nuovo contratto per rete offshore Olanda

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -, tra le società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annunciaIl contratto prevede, finalizzate a individuare e localizzare anomalie magnetiche potenzialmente riconducibili a ordigni bellici inesplosi, che possono rappresentare un ostacolo alla installazione di nuove infrastrutture. In aggiunta, il contratto include una, dove la Società ha già condotto indagini simili durante il 2024. Le attività operative per l’areaavranno inizio nele si svolgeranno per tutto l’anno, mentre quelle per l’areasono in programmaQuesta nuova commessa consentirà adi svolgere ulteriori attività che, a completamento dei lavori, faranno sì che la Società abbiadestinate allo, una delle più avanzate in Europa. Questo contrattoe conferma il ruolo strategico della Società nel settore offshore a livello internazionale."Ringraziamo ancora una volta TenneT TSO BV per la fiducia accordataci, che conferma quanto di buono costruito negli ultimi 5 anni", commenta, CEO di NextGeo, aggiungendo "questa ulteriore aggiudicazione sottolinea la capacità di NextGeo di offrire tutti i servizi di survey necessari per le attività di design ed ingegneria per l’installazione delle nuove infrastrutture energetiche e mette in luce l’efficacia della nostra strategia, che punta a consolidare NextGeo come un contractor capace di gestire in autonomia l’intero ciclo progettuale, garantendo ai clienti un supporto completo in tutte le fasi dei loro progetti".Questa ulteriore commessa, confermando la validità del modello di business di NextGeo e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dichiarati in fase di IPO.[1] L’acquisizione della Deep Helder, che diventerà poi NG Surveyor, si perfezionerà nel mese di Gennaio 2025