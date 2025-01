Piazza Affari corre in un'Europa più cauta

MPS

(Teleborsa) -, che avvia le contrattazioni in rialzo, rispetto all'. A sostenere il Litino di Milano concorre il buon andamento delle banche, come, e dei titoli industriali, dopo le rassicurazioni di ieri della Premier Meloni.A frenare i mercati europei concorre, dopo la giornata diper commemorare Jimmy Carter. Sullo sfondo pere la politica più cauta dellaL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,03. Lieve aumento dell', che sale a 2.680,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 74,87 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge +118 punti base (-23 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,73%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,29%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 35.409 punti, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 37.580 punti.Senza direzione il(-0,11%); con analoga direzione, pressoché invariato il(-0,01%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,5%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,83%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,74%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,72%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,21%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.del FTSE MidCap,(+2,28%),(+2,15%),(+1,00%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Tentenna, che cede l'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,04%.