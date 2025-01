ADQ, offerta da 1,2 miliardi di dollari per assumere il pieno controllo di Aramex

(Teleborsa) - Il fondo sovrano di Abu Dhabiha fatto un', società di logistica degli Emirati Arabi Uniti, in un accordo che valuterebbe la società circa 4,39 miliardi di dirham (1,2 miliardi di dollari).ADQ, tramite la sua sussidiaria Q Logistics Holding, ha proposto di acquistare tutte le azioni Aramex che non sono di proprietà di Abu Dhabi Ports, anch'essa controllata dal fondo sovrano e che ha unain Aramex. L'offerta è di 3 dirham per azione, secondo un filing presso la Borsa locale, pari a circa il 30% in più rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Aramex di venerdì.I recenti risultati finanziari di Aramex indicano che è "della società e ripristinare la stabilità finanziaria", afferma l'offerente. Più specificamente, i risultati finanziari di Aramex mostrano un calo delle performance finanziarie dal 2019. Inoltre, la società ha annunciato nessun dividendo per il 2023.L'offerente ritiene che "diventando un azionista importante e sfruttando lanello sviluppo in campioni nazionali competitivi a livello globale, sia ben posizionato per guidare e supportare la trasformazione di Aramex".In particolare, l'offerente prevede che "tale, il che limiterebbe di conseguenza la prospettiva di rendimento a breve e medio termine per gli azionisti. Data la performance storica del prezzo delle azioni e la mancanza di rendimento finanziario per gli azionisti nell'ultimo esercizio finanziario, l'offerente ritiene che l'offerta rappresenti un'opportunità unica e attraente per gli azionisti di realizzare valore".